Synspunkter Abonnement

SDU efter trusler og chikane mod studerende: Det er usmageligt og historieløst at bruge hagekors i den politiske debat

»SDU tager klart afstand fra enhver form for antisemitisme – og antisemitiske symboler – samt hadefulde ytringer rettet mod enhver religion,« skriver Jens Ringsmose, rektor på SDU, i et svar til to studerende.