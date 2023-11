Synspunkter Abonnement

Peter Hummelgaard om »hadefulde og usympatiske« koranafbrændinger: De har ingen værdi som ytring

Når enkeltpersoner stiller sig op og afbrænder Koranen, risikerer det at skade sikkerheden for danskere ude i verden og herhjemme. Derfor skal det stoppes. Med det lovforslag, regeringen nu har fremsat, bliver det nemmere for blandt andet politiet og domstolene at håndtere et forbud.