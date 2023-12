Synspunkter Abonnement

Nicolai Wammen efter leder i Berlingske: »Det her er ikke et 'makværk', Thomas Bernt«

Jeg er virkelig forundret over, at Berlingske tilsyneladende vakler i troen på helt grundlæggende prismekanismer, når det handler om højere løn for medarbejdere i velfærden, skriver finansministeren.