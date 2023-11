Synspunkter Abonnement

Nej til aktiv dødshjælp: »Der skal være smertelindring og ikke død i sprøjten«

Det er utopisk at tro, at vi kan lovliggøre aktiv dødshjælp, uden at handicappede, syge og smerteplagede mennesker får tanker om, hvorvidt de nu ligger samfundet eller de pårørende for meget til last.