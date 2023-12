Synspunkter Abonnement

I to år har jeg efterlyst en undersøgelse af FE-/PET-sagen, men med den aftale, som regeringen har indgået med SF, er det næsten bedre at lade være

Hvad får regeringen og SF ud af en undersøgelse af FE-/PET-sagen, som den ligger nu? Sagen skal åbenlyst til nedkøling, samtidig med at man kan bruge standardformuleringen: af respekt for undersøgelsen vil jeg afholde mig fra at sige mere.