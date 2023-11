Skærm Abonnement

Verden troede, hun var dum og blond. Woke dokumentar gør Marilyn Monroe til lady boss

Verden kan stadig ikke få nok af Marilyn Monroe. En ellers udmærket CNN-dokumentarserie benytter alle midler for at ændre vores blik på hende. Men den ender med at afsløre, at blikket på fortiden i den grad afhænger af den tid, der tolker.