Nyhedsvært siger op efter kontroversielt Trump-interview

Nyhedsværten Léon Krauze har været på den spansktalende tv-station Univision, som er den største af sin slags i USA, i årevis. Men nu har han sagt op.

Det sker, få dage efter kanalen udsendte et – for nogle – kontroversielt interview med Donald Trump, skriver The Hollywood Reporter. Leon Krauze har ikke selv begrundet sin afgang, men har på sociale medier skrevet, at der snart kommer nyheder om hans fremtid.

Interviewet med Donald Trump blev foretaget af Enrique Acevedo, og The Washington Post har beskrevet, hvordan det timelange interview i primetime var »bemærkelsesværdigt elskværdigt«.

I interviewets første minut spurgte Enrique Acevedo Donald Trump til de gode meningsmålinger, der blandt andet viser en opbakning fra latinovælgere til Trump på 42 procent.

Tidligere har forholdet mellem Univision og Donald Trump ellers været anstrengt.

Trump kritiserede Univision i skarpe vendinger under sin valgkampagne i 2020, hvor han sagde kanalen var en »venstredrejet propagandamaskine og talerør for Det Demokratiske Parti«.

Univision har ikke bragt et interview med Trump, siden han smed dets nyhedsvært Jorge Ramos ud fra et af sine vælgermøder i 2015, skriver mediet Semafor.

Men medens interviewet blev sendt, havde Trump tre topchefer fra Univision på besøg i sit palæ Mar-a-Lago i Florida. Han roste også Univisions ejere i interviewet og kaldte dem »utroligt driftige folk, som kan lide mig«, skriver den amerikanske avis.

Nye ejere

Léon Krauze (tv.) var hovednyhedsvært på Univisions tv-station i Los Angeles i ti år, og siden 2022 har han været vært på kanalens landsdækkende nyhedsprogram. Men hans karriere på kanalen er nu sluttet brat. Fold sammen Læs mere Læs mere

Tidligere var Univision ejet af en gruppe investorer med rigmanden Haim Saban i spidsen. Saban var en af både Bill og Hillary Clintons store donorer og støtter.

Men siden salget af Univision i 2020 til kapitalfonden Searchlight Capital Partners og Wade Davis, den tidligere finansdirektør i medievirksomheden Viacom, er der tilsyneladende kommet andre boller på suppen.

Demokraterne og visse Univision-journalister er ifølge The Washington Post chokerede over Univisions nye linje, der er sket efter ejerskiftet og en fusion mellem Univision og en mexicansk medievirksomhed, der er kendt for at have nære forhold til mexicanske politiske ledere.

»Det nye ejerskab (af Univision, red.) er strengt taget ved at overtage og kidnappe den sjæl og den mission, som Univision har haft indtil nu, og de serverer det hele på et sølvfad for Donald Trump,« siger Maria Cardona, politisk konsulent og medlem af Den Demokratiske Nationalkomité.

Aflyste reklamer

Vælgere med latinamerikanske rødder i USA er en vigtig vælgergruppe for enhver præsidentkandidat. Ud over i 2004, hvor George W. Bush fik flertallet af latinostemmerne, har det ellers været en vælgergruppe, der i høj grad stemte på Demokraternes kandidater.

Demokraterne havde ifølge The Washington Post købt reklamepladser under interviewet til reklamer, der handlede om Donald Trumps angiveligt fjendtlige forhold til mennesker med latinamerikansk afstamning.

Men kort ført interviewet blev udsendelsen af reklamerne, der skulle vises i valgmæssigt væsentlige delstater, aflyst. Det skete med henvisning til en hidtil uannonceret politik fra Univision om oppositionsreklamer under interview med en politisk kandidat.

Reklamerne skulle have kørt i Nevada, Arizona, Pennsylvania og Florida. I interviewets første minutter nævnte Enrique Acevedo netop Nevada, Arizona og Georgia som stater, hvor Trump står stærkt i meningsmålingerne, som du kan se i videoen ovenfor.

Ifølge Pew Research var der op til midtvejsvalget til Kongressen i 2022 34,5 millioner latinovælgere, svarende til 14,3 procent af det samlede antal stemmeberettigede, og det var den hurtigst voksende etniske gruppe blandt amerikanske vælgere.