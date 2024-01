Samfund Abonnement

Riget gav ikke familie besked om livstruende infektion hos deres kræftramte søn. De føler sig ført bag lyset

Børnekræftafdelingen på Rigshospitalet har været hjemsted for et alvorligt udbrud med farlig skimmelsvamp. En række børn blev ramt af en særlig svamp, der kan slå svækkede patienter ihjel. Blandt dem var Julius, der kæmpede for livet. Rigshospitalet afviser at have begået fejl.