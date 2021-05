Protestgruppen Men In Black udgiver manifest: »Vi ønsker et fundamentalt anderledes samfund«

I et splinternyt manifest sætter protestgruppen Men In Black for første gang ord på, hvad det egentlig er, den vil.

»Vi ønsker et fundamentalt anderledes samfund, hvor magten er tættere på folket,« siger Ali Sufi, som er en del af gruppens ledelse.

Men In Black har siden januar afholdt en række demonstrationer mod coronarestriktioner. Gruppen påkaldte sig en del medieopmærksomhed efter en demonstration 9. januar, som endte med 18 anholdelser. Siden har flere tusinde danskere marcheret forholdsvis fredeligt med gruppen.

Der er dog ikke tusinde mennesker til stede, da Berlingske møder Ali Sufi på Københavns Rådhusplads lørdag middag. Omkring tredive personer står foran Men In Blacks opslåede telt, hvorfra man kan købe popcorn, slushice og Men In Black-trøjer. Senere på dagen er der taler, hvor manifestet bliver oplæst for første gang.

»Vi bruger i dag på at lancere manifestet, som er vores appel til at starte en dialog om et fundamentalt anderledes samfund,« fortæller Ali Sufi.

Manifestet, som er trykt i 500 eksemplarer, er på størrelse med en postkort og fylder 19 sider – inklusive den engelske oversættelse. Teksten erklærer, at »hele systemet skal gentænkes«. Det gælder både partisystemet og det øvrige politiske system. Desuden går gruppen ind for dannelsen af en nordisk union, der går forud for andre internationale samarbejder.

»Vi vil gerne have, at folk sætter spørgsmålstegn ved alt, der har med magt og politik i det her samfund at gøre. Især ideologier, som er over 100 år gamle. Politikerne prøver at få os til at vælge mellem højrefløjen og venstrefløjen – og du kan ikke sige noget uden at blive proppet i højre- eller venstrefløjskassen,« siger Ali Sufi.

Tror du, at en organisation som Men In Black kan ændre samfundet så radikalt, som I ønsker?

»Vi vil ikke være dem, der ændrer vores samfund. Vi vil være dem, der opfordrer til, at man tager en debat allesammen. Vi siger ikke, at vi har svaret på alt. Men vi har spørgsmålene,« forklarer Ali Sufi.

Rapperen Ali Sufi er en del af Men In Blacks ledelse. Han mener, at gruppen samler danskerne på tværs af køn, alder og etnicitet.

Måske ud af EU

Men In Black har eksisteret siden slutningen af 2020, og flere tusinde danskere har deltaget i gruppens demonstrationer, der primært har været rettet mod coronapas, massetest og andre aspekter ved håndteringen af covid-19-pandemien.

Dog er coronavirus ikke Men In Blacks kerne:

»Vi går ind for frihed. Og demokrati. Og nærhed,« fortæller Ali Sufi.

Han betegner Men In Black som en »folkelig protestbevægelse«. I manifestet står der, at Men In Black – modsat hvad navnet kunne antyde – også er for kvinder. Ali Sufi peger på, at det helt særlige ved gruppen er, at den samler mennesker på tværs af køn, alder, etnicitet og religion. Og at manifestet først er kommet til efter, at menneskene er blevet samlet.

»Vi prøver ikke at presse nogen ideer eller ideologier ned over hovedet på folk. Vi mødtes på gaden i protest for et halvt år siden, og så har vi derfra fundet ud af, hvad vi står for,« påpeger han.

Foran Men In Blacks telt på Rådhuspladsen lørdag står en broget flok: Børnefamilier spiser franske hotdogs, mens sortklædte mænd for en stund danser roligt omkring en håndværkerradio af mærket DeWalt. I et par minutter spiller den slagssangen »Mette Ciao«, som er produceret af Men In Black.

»Der er behov for os, fordi der ikke er andre folkelige bevægelser. Vi samler folk, som har fået nok,« siger Ali Sufi.

Hvor lang tid er Men In Black relevant?

»Indtil vi får en nordisk union,« svarer Ali Sufi.

Vil det sige, at Men In Black vil have Danmark ud af EU?

»Det kan godt være, hvis det er det, vi bliver enige om med vores nordiske lande.«

Men In Black marcherer lørdag klokken 19 fra Rådhuspladsen i et såkaldt »begravelsesoptog« for frihed.