Samfund Abonnement

Partifæller advarer mod københavnsk borgmester som spidskandidat. Bekymrede for »et mønster af problematisk ledelsesstil«

»Jeg ved, at der er nogle, der stædigt holder fast i at tale om min ledelsesstil.« Sådan lyder det fra københavnsk borgmester, efter at partifæller rejser tvivl om hende.