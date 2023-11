Samfund Abonnement

Den lovende debutant er blevet »lidt af en grå eminence«. Og har for nylig afvist magten. Nu peger koryfæerne på ham

Så sent som for tre måneder siden afviste han den øverste post i partiet. Nu kan Troels Lund Poulsen alligevel ende med at blive Venstres formand. Potentialet har altid været der, men noget forandrede sig undervejs, siger politisk kommentator, der har kendt ham fra første arbejdsdag på Christiansborg.