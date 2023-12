Samfund Abonnement

Pakken er ment som en hjælp. Men for Julia Lahme er den billedet på, at »forældre aldrig før har haft så kollektiv dårlig samvittighed«

Julen bliver ofte et forsøg på at kompensere for alt det, forældre har for travlt til i hverdagen, mener Julia Lahme. Hun er kritisk overfor nye tilbud om »nissehjælpepakke«.