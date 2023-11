Samfund Abonnement

På en liste står navnene på 20 danskere i Gaza – og det rejser et central spørgsmål om sikkerhed herhjemme

Omkring 20 personer med dansk statsborgerskab har bedt om hjælp til at komme væk fra Gaza. Det er i vid udstrækning uvist for offentligheden, hvem personerne er, og nu lufter politiker bekymring. Forude venter en opgave for de danske efterretningstjenester, lyder det.