Opbakningen til omstridt afgift vokser: »Bilisterne i hovedstadsområdet bliver taberne«

Det skal være stort set gratis at køre over Agger Tange i Vestjylland – og dyrt at køre hen over metroen i København. Sådan lyder det fra transportminister Thomas Danielsen (V), der dog ikke har nogen umiddelbare planer om at indføre kørselsafgifter.