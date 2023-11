Millioner af patienter over hele verden har under covid-19-pandemien været indlagt på intensivafdelinger, hvor de blandt andet har modtaget respiratorbehandling i ugevis i forsøg på at redde deres liv. Nu begynder forskere at kunne give en forklaring på, hvorfor de blev ramt så hårdt, mens andre smittede gik fri. Arkivfoto: Rolf Vennenbernd/AP/Ritzau Scanpix Fold sammen

Læs mere