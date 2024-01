Samfund Abonnement

Mens vores nabolande forbereder sig på krig og kriser, har vi sovet i timen, advarer pensioneret kontreadmiral: Her er ti gode råd til at sikre dig og din familie

Vi har allesammen et ansvar for at sikre os selv og vores nærmeste, lyder det fra Folk & Sikkerhed, som onsdag har offentliggjort ti gode råd, hvis en kritisk situation skulle opstå.