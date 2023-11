Samfund Abonnement

Knap 100 millioner til forskel: Her er hovedstadens dyreste og billigste boliger

Boligmarkedet koger med udsigt til nye boligskatter fra næste år. Men du kan stadig få tag over hovedet i hovedstaden for under to millioner kroner. Se topti med de billigste og dyreste boliger, der er til salg i hovedstaden lige nu.