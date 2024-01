Samfund Abonnement

Hver fjerde dansker lider af sygdommen – nu har forskere fundet ud af, hvordan vi potentielt kan undgå den

Risikoen for at udvikle sygdomme som sukkersyge og fedtlever stiger, i takt med at vi bliver ældre. Danske forskere har nu fundet ud af, hvilken proces i kroppen vi skal påvirke, hvis vi vil undgå at blive ramt af sygdommene.