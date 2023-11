Holger Rune går i rette med tv-ekspert: »Hvis vi kun tænkte rationelt, var vi ikke, hvor vi står i dag«

Det var til tonerne af en storslået pibekoncert fra publikum, at Holger Runes modstander i anden gruppekamp ved sæsonfinalerne trak sig fra kampen.

Kun 16 minutter og tre spillede partier blev det til, før Stefanos Tsitsipas bad om at få en fysioterapeut på banen.

Holger Rune havde netop spillet sig foran med 2-1 i første sæt. Hurtigt stod det klart, at grækerens rygproblemer ikke tillod ham at spille videre. Med hænderne undskyldende i vejret mod det buhende publikum forlod Tsitsipas banen.

Havde han trukket sig under opvarmningen, hvor han først mærkede til rygskaden, havde turneringsarrangøren haft mulighed for at sende førstereserven Hubert Hurkacz ind i hans sted.

Men da TV 2s tenniskommentator Tine Scheuer-Larsen satte spørgsmålstegn ved Tsitsipas' motiver for ikke at trække sig tidligere, gav Holger Rune hende svar på tiltale.

»Burde Tsitsipas måske ikke have meldt fra til kampen mod Holger og givet pladsen til reserven Hurkacz? At spille tre partier foran 14.000 tilskuere … Publikum buhede – giver mere mening nu med eftertanke,« skriver hun.

Tenniskommentatoren pointerer videre, at netop tre partier tidligere har været grænsen for, hvor meget man skal spille for at modtage præmiepenge.

»Vi er ikke i Stefanos krop«

Men Holger Rune er altså ikke enig.

»Vi er ikke i Stefanos krop. Så vi kan ikke udtale os om, hvad han burde have gjort. Vi er her for at kæmpe og vinde,« skriver Rune i et svar til kommentatoren på X.

»Ingen her i top otte er quittere, og vi prøver til det sidste. Hvis vi kun tænkte rationelt, var vi ikke, hvor vi står i dag.«

I et efterfølgende svar erklærer Tine Scheuer-Larsen sig »fuldstændig enig« med Holger Rune.

Efter den korte kamp sagde den danske tennisstjerne til TV 2, at han godt kan sætte sig i de skuffede tilskueres sted.

»De betaler en hel masse penge for at komme ind og se ATP Finals. Det er det højeste niveau, vi har i sporten, hvor de otte bedste spiller mod hinanden, hvilket er endnu mere spændende. Så er det selvfølgelig ærgerligt, at kampen skal afbrydes efter et kvarter,« lød det.

Holger Rune slog samtidig fast, at han føler med sin modstander – og at det er vigtigt at passe på kroppen.

I tredje og sidste gruppekamp møder danskeren italienske Jannik Sinner torsdag – en kamp, han skal vinde, hvis han skal gøre sig håb om at avancere til semifinalen.