Han vil ikke bruge mere af sin ungdom på tipping points og klimakatastrofer – »Det er vigtigere at have det godt her og nu«

I mange år troede 25-årige Frederik Bjørnbak på, at han kunne være med til at påvirke politikere og befolkning til at vende klimaudviklingen. Det tror han ikke mere. Nu prioriterer han sit gode humør over aktivismen. Men han har en opfordring.