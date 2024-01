Samfund Abonnement

Han forsker i biologisk alder: Vi overser noget afgørende, når vi jagter en yngre krop

Ove Andersen er professor og i øjeblikket i gang med et forskningsprojekt om, hvordan vi præcist kan udregne vores biologiske alder. Det er nemlig ikke korrekt, at de nuværende målemetoder kan vise, hvor gamle vi er biologisk, fortæller han. Vi er nødt til at have flere aspekter med i ligningen.