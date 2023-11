Hård kritik af menighedsråd, biskop og ministerium i sag om overgreb på barn

Der rettes nu tung kritik af menighedsrådet i Københavns Domkirke såvel som Københavns biskop og Kirkeministeriet i sagen om en centralt placeret embedsmands påståede krænkelser af en mindreårig dreng for år tilbage.

Kritikken kommer fra Kirkeministeriet selv i to afgørelser, der netop er offentliggjort.

Sagen begyndte, da Berlingske sidste år kunne fortælle, at en centralt placeret tjenestemand ved Vor Frue Kirke – domkirken i København – blev beskyldt for at have krænket en mindreårig dreng og to unge mænd for år tilbage.

Tre medlemmer af menighedsrådet i kirken blev advaret om krænkelserne af barnet i 2014, men da politiet henlagde sagen på grund af forældelse, valgte menighedsrådet ikke at handle, og sagen fik dengang aldrig konsekvenser for den pågældende ansatte.

Manden har siden Berlingskes afdækning sidste år været hjemsendt fra kirken. Berlingske har ikke kunnet få oplyst af menighedsrådet, om han fortsat formelt er ansat, da der er tale om en personalesag.

Ifølge afgørelserne fra Kirkeministeriet er det især kritisabelt, at menighedsrådet aldrig tog stilling til, om beskyldningerne om seksuelle krænkelser af en dengang 12-årig dreng var et brud på det såkaldte dekorumkrav, der handler om, at tjenestemænd både i og uden for jobbet skal opføre sig anstændigt og i overensstemmelse med samfundets moral og værdier.

Et synspunkt, flere eksperter også har frembragt i Berlingskes afdækning.

Ifølge ministeriet kan en henlæggelse af en politiefterforskning eller frafald af en straffesag som følge af forældelse »ikke fritage en offentlig arbejdsgiver fra at tage selvstændigt stilling til spørgsmålet om dekorum, hvis dette er relevant.«

Ministeriet fortsætter:

»Senest efter politiets henlæggelse af sagen i marts 2015 burde de tre menighedsrådsmedlemmer således have taget skridt til, at menighedsrådet som arbejdsgiver selvstændigt søgte beskyldningerne nærmere oplyst med henblik på en aktiv stillingtagen til eventuelle ansættelsesretlige skridt.«

Biskop rådgav forkert

Også Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen, får kritik af ministeriet. Selvom han roses for at tage initiativ til at få sagen belyst og følge op på politiets efterforskning, burde han have vejledt menighedsrådet om netop dekorumkravet, mener ministeriet.

Biskoppen gav i sin vejledning af menighedsrådet udtryk for, »at menighedsrådet ved at indgive politianmeldelse havde udtømt mulighederne for at følge op på oplysningerne om den ansattes mulige overtrædelse af dekorumkravet, og at der således efter politiets henlæggelse af sagen ikke var mere, som menighedsrådet kunne eller burde gøre.«

»Kirkeministeriet vurderer, at dette ikke er i overensstemmelse med menighedsrådets forpligtelse som offentlig arbejdsgiver,« konkluderes det.

Hård kritik rettes også mod en nu forhenværende afdelingschef i Kirkeministeriet, der slet ikke mente, at sagen havde relevans for kirken, fordi det påståede overgreb på barnet ikke var sket i kirkeligt regi.

Han havde derfor i en telefonsamtale med Københavns Stift dengang anbefalet, at man burde lade opfølgningen »blive uden for kirkeligt regi, da det angivelige forhold ikke havde relation til den ansattes tjeneste ved Vor Frue Kirke.«

»Ministeriet anser denne rådgivning for forkert, da den ikke tog højde for, at spørgsmål om en offentlig ansats overholdelse af dekorumkravet kan vedrøre den ansattes forhold såvel i som uden for tjenesten,« konkluderer ministeriet.

Adjunkt og kirkehistoriker Rasmus H.C. Dreyer fra Københavns Universitet har fulgt sagen tæt. Han betegner hele forløbet som en »kæde af dårlige beslutninger«.

»Det har generelt ikke været en værdig sag for folkekirken og dermed er det heller ikke en værdig afslutning, men en konstatering af, at det kunne være gået meget anderledes, hvis ikke mindst ministeriet og derfra biskop og menighedsråd havde ageret rettidigt og ordentligt,« siger han.

Hanne Sundin, formand for menighedsrådet ved Vor Frue Kirke, oplyser, at man tager kritikken til efterretning.

»Det er vores egen opfattelse, og det ligger helt i tråd med Kirkeministeriets, at menighedsråds ledelse dengang skulle have orienteret det samlede menighedsråd og dernæst have truffet en afgørelse. Den del har ikke været opfyldt, fordi man lukkede sagen, da den i første omgang var blevet håndteret af politiet,« siger hun.

Peter Skov-Jakobsen, Københavns biskop, skriver i en mail Berlingske, at Kirkeministeriets undersøgelse viser, at han har »handlet prompte« på en sag, han tager meget alvorligt.

»Efter at have rådført mig med den øverste myndighed, Kirkeministeriet, har det været min opfattelse, at jeg har gjort, hvad der stod i min magt for at få sagen undersøgt. Ministeriets undersøgelse viser nu, at deres rådgivning har været forkert, og det skal vi alle sammen lære af.«