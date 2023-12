Flertal vil reservere flere parkeringspladser i København til bestemt type bilister

Det skal fremover være nemmere for biler på gule plader at finde en parkeringsplads i København, mener Enhedslisten, SF, Venstre og Alternativet. Helle Bonnesen (K) mener dog, at det bør foregå uden »strandhugst« blandt de almindelige pladser.