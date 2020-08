Den utrolige historie om en bomuldshund, der lørdag morgen satte Gentofte på den anden ende og bremsede et S-tog

For den 22-årige studerende Anna Sofie Harboe Andersen skulle det have været en stille og rolig tur i Bernstorffsparken med lånehunden Paula, en bichon havanais i hvalpestadiet.

En morgentur med faderen og hans to golden retrievere. Hvad kunne egentlig gå galt?

Turen begyndte da også meget godt i den indhegnede park i Gentofte lidt nord for København, hvor hunde nyder friheden uden snor og de – for en hund vel at mærke – uendelige vidder og muligheder for social kontakt.

Lige indtil Paula vendte 180 grader, ilede mod lågen, pressede sig under jernet og fortsatte ud i livet. Ned ad den trafikerede Gentoftegade. Med en panisk kvinde efter sig, der »råbte og skreg«, som Anna Sofie Harboe Andersen ærligt beretter.

En motionsløber var i færd med at puste ud, da kvinden kom sprintende forbi, og han løb med. Nu var de to.

En kvinde i en bil kørte ind foran Anna Sofie Harboe Andersen og udbrød »hop ind«, hvillket blev afvist. Hun kunne stadig se bagenden på det letbenede væsen, der havde kurs mod de »kludrede sideveje«. Jagten krævede stadig løbere, tænkte hun, »men kør endelig efter hende,« råbte hun.

Nu var de tre.

Cyklister stoppede. Biler stoppede.

Nu var de mange.

Kvinden i bilen råbte igen: »Kom nu ind i bilen!«

»Jeg skal steder hen, hvor du måske ikke kan komme ned,« lød svaret.

»Hunden løb ud foran det ene lyskryds efter det andet, og pludselig mister jeg synet af hende. Jeg ringer til min far, som henter mig på Gentoftegade. Vi kører rundt og leder efter hende en halv times tid. Til sidst kører vi hjem til min far i Hellerup og sætter de to golden retrievere af, da de er ved at dø af varme. Vi kører ud igen, stopper alle på vejen og spørger, om de har set en lille hund i fuld fart,« fortæller Anna Sofie Harboe Andersen.

»Pludselig ringer min veninde, hundeejeren, det er hendes nummer, der står på halsbånden. Hun fortæller, hvad der er sket.«

»Hun har haft en DSB-togfører i røret, og det viser sig, at Paula simpelthen er løbet ud på skinnerne foran et S-tog. Togføreren valgte at bremse og køre stille og roligt bag hende, men hunden kunne ikke slippe væk. Så han stoppede toget, og en aktion med fem menneske blev sat i gang. Togene var ret forsinkede på det tidspunkt, men Paula blev fanget og kørte med til Københavns Hovedbanegård. På forreste række. VIP,« fortæller Anna Sofie Harboe Andersen.

Som togføreren har skrevet i Facebook-gruppen »2820 Gentofte«, hvor opslaget om redningsaktionen er blevet delt over 200 gange på under et halvt døgn.

»Glad for, vi kunne hjælpe, hun rente lige ud foran mig mellem Gentofte og Jægersborg, så var det op på bremsen. Men hun stak af, men ringede ind til centralen og meldte, at hunden var i området i håb om, at den ikke blev kørt ned, og for næste tog måske kunne komme stille og roligt ind ad sporet og holde. Godt det lykkedes.«

Anna Sofie Harboe Andersen havde ikke regnet med en lykkelig slutning. På Københavns Hovedbanegård tog venindens storesøster imod Paula, der siden er kommet helt hjem.

»Vi lever i et travlt samfund. Alligevel er der tid til at redde en hundehvalp og sætte verden på pause et øjeblik. Alle var OK med, at toget stoppede,« siger Anna Sofie Harboe Andersen.

»Måske skal vi alligevel være meget glade for DSB.«