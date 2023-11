Politik Abonnement

Morten Messerschmidt aner noget hos Troels Lund, han ikke så hos Jakob Ellemann: »Jeg har ikke lyst til at give et judaskys, men …«

Morten Messerschmidt ser et grundlæggende problem for Venstre, der også påvirker Dansk Folkeparti. Alligevel får Jakob Ellemann-Jensens afgang DF-formanden til at vejre morgenluft.