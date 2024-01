Politik Abonnement

Messerschmidt »vil hellere dø«, end han vil gøre De Radikale til ministre. Alligevel kommer han nu med et potentielt afgørende forbehold

Morten Messerschmidt kommer aldrig nogensinde til at lægge stemmer til, at De Radikale skal indgå i en regering. Alligevel kan der opstå en nødsituation, og i det tilfælde kan han ikke afvise, at Dansk Folkeparti vil agere støtteparti sammen med Radikale Venstre.