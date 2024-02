Politik Abonnement

Kl. 9.30 dukker hele regeringstoppen op på et plejehjem i Kolding for at skrive historie

Det historiske i dagens frisættelse af ældreområdet ligger ifølge regeringen i, at den gamle måde at lede og organisere det offentlige, nu forlades. Udfordringen er, at det politisk er pokkers svært at sælge, og at de ældre først vil mærke forandringer om lang tid. Derfor bliver reformen pakket fint ind.