Politik Abonnement

Hun har talt positivt om kønskvoter og anfægtet ytringsfriheden i ligestillingsdebatten. Nu skal hun være ligestillingsminister for Venstre

Erhvervskvinden Mia Wagner skal nu indfinde sig i en ny rolle som digitaliserings- og ligestillingsminister for SVM-regeringen. Det kommer til at få betydning for hendes ellers normalt bramfrie fremfærd i den offentlige debat, erkender hun.