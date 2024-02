Politik Abonnement

Denne fiktive flybillet vækker stor politisk vrede: »Racistisk og diskriminerende«

Dansk Folkepartis Ungdom har uddelt en flyer, der er en envejsbillet fra Danmark til Mellemøsten i forbindelse med skolevalget. Et medlem af Alternativets hovedbestyrelse kalder det for »absolut forrykt«. DFU-formanden afviser, at der er tale om racisme.