Statsministeren varsler »paradigmeskifte« i velfærden: »Faktisk underminerer det vores unikke samfundsmodel«

Kollektiv dårlig samvittighed og politisk mangel på fantasi har ført til, at der føres alt for meget kontrol med velfærden for de ældre. Sådan lyder det fra statsminister Mette Frederiksen (S), som lægger op til stor ændring. Samtidig vil hun give den enkelte mere frihed til selv at vælge sin pleje – også selvom det kan føre til mere uenighed i danske familier.