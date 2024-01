En privat middag i en stor Østerbro-lejlighed i 1955 banede vejen for det, statsministeren talte om i sin nytårstale

Socialdemokratiet er gået fra at være et revolutionært socialistisk parti til at være royalister. Kursskiftet startede i en Østerbro-lejlighed i 1955, forklarer politisk kommentator Hans Engell i ugens udgave af Berlingskes podcast »Østergaards salon«.