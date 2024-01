Økonomi Abonnement

Topfolk blev klappet ind til historiske lønforhandlinger for over en halv million danskere – men den danske model er i krise

Risikoen for en konflikt er stort set ikke eksisterende, vurderer eksperter. Men de netop igangsatte overenskomstforhandlinger indeholder et element, der kan ændre det offentlige arbejdsmarked for altid.