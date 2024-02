Danskere over 65 år myldrer i job. Specielt i en del af landet går det forrygende

Der er mange aktive seniorer, der både når golf og arbejde. Ny analyse viser, at det går kraftigt frem med at få danskerne til at blive længere i jobbet. Den udvikling skal gerne fortsætte, men kommunikationsdirektør i pensionsselskabet Velliv, Jens Christian Nielsen, advarer om, at de unge generationer på et afgørende punkt kan få det dårligere end deres forældre. Fold sammen

Læs mere