Økonomi Abonnement

»Bemærkelsesværdigt« svar fra S-minister »kan ændre vores syn på topskatten«

Et nyt dansk studie om de positive effekter ved at afskaffe topskatten kan vende op og ned på debatten. Har forskerne ret, kan topskatten nemlig vise sig at være en underskudsforretning for statskassen, lyder det i et svar fra skatteminister Jeppe Bruus (S). Han afviser at kommentere.