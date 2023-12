Dine penge Abonnement

Skattereform åbner vindue for dobbelt fordel for 280.000 danskere - se om du er blandt dem?

Der er en solid økonomisk gevinst ved at skrue op for indbetalinger på ens pensionsordning til næste år, hvis regeringens skattereform udrulles som foreslået. Se din mulighed for gevinst på skattereformen.