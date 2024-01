Nyhedsanalyse Abonnement

Tesla sender bilmarkedet ud i ukendt farvand – sådan finder du vej

Tesla har sat en helt ny standard for voldsomme prisfald – og dermed også for værditabet på brugte biler. Noget har ændret sig afgørende på bilmarkedet, der i forvejen var et dyrt bekendtskab for forbrugerne.