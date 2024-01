Kunst Abonnement

Berlingskes kunstredaktør: Kig dig om derhjemme, Frederik – og husk det, du ser

Kommentar: Når vi skal til at vænne os til at have Frederik 10. som konge, bliver vi også nødt til at vænne os til en monark, der går mere op i fodbold end i ballet. Lad os håbe, han husker kunsten.