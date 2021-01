Speedrådgivning og hyggetrold – de to udgaver af »Mads og Monopolet« byder på få forskelle, men mange ligheder

Den danske mediebranche har en indbygget superkraft. Hvis noget bliver en succes, spalter det sig ofte i to.

Tænk blot på de to ensartede nyhedsudsendelser, der hver aften rammer vores nationale tv-kanaler. Eller tænk på dengang, Radio24syvs personlige værter fik medvind. Pludselig lød en stor del af P1s programmer på samme måde.

I sidste uge fik vi så to udgaver af »Mads og Monopolet«, selvom begge programmer hedder noget andet. På P1 har værten Sara Bro overtaget værtsrollen på den 18 år gamle radiosucces, hvori kendte finder svar på almindelige menneskers dilemmaer. Podcast-platformen Podimo har hyret Mads Steffensen til et andet program, hvori kendte besvarer dilemmaer under titlen »Mads og A-Holdet«.

Lidt forvirrende og ret underligt. Især fordi nytænkningen er lig nul. Som navnet antyder, er »Sara og Monopolet« en direkte kopi af »Mads og monopolet«, og der er tilmed op til flere lyttere, der hedder Preben – det gamle dæknavn for stort set alle mandlige lyttere.

46-årige Sara Bro er en rutineret radiovært, der blandt andet er kendt fra P3-programmet »Sara og David« og fra podcasten »Hjerteflimmer for voksne«, hvor to gæster stillede hinanden spørgsmål om kærlighed fra deres eget liv. Nu er hun den nye Mads Steffensen i DRs mest lyttede radioprogram.

Heller ikke Mads Steffensen har rusket op i formatet. Selvom han annoncerede jobskiftet med meldingen om, at han »er klar til at skifte alt ud i livet«, minder hans forandringsparathed mest om det man ser hos en mand, der udskifter den ene sorte cardigan ud med en anden.

Hyggetrolden og speedsnakkeren

​Begge programmer har tre kendte paneldeltagere samt en håndfuld spørgsmål fra lyttere, der stort set alle må være hugget fra DRs indbakker. Hvis de er sendt til Podimo, efter at Mads Steffensen 30. december annoncerede sit jobskifte, er det virkelig imponerende.

Mads Steffensen er en afslappet hyggetrold, og dette har ikke ændret sig. Under hans ledelse er man næsten to timer om at besvare ni henvendelser.

Et dilemma, som handler om en lærerstuderende, der føler sig set ned på, fører til en lang snak om venskaber, hvor den tidligere minister Søren Pind siger, at man ikke altid skal tro, at alle relationer skal fortsætte. Man må godt rydde op i sin vennekreds. Tv-værten Sofie Linde har tilmed opdelt sine venner i grøn, gul og rød – alt efter om de skal prioriteres, arbejdes med eller smides ud.

Samtalen fører også til en snak om tilgangen til arbejde. Ifølge instruktør Hella Joof må man gerne tænke på sit job som et kald – så går man afsted med rankere ryg.

Mange af de gode råd handler om andet og mere end at finde svar på det konkrete spørgsmål. Det er den slags afvigelser, som gør en god værtshussamtale levende, og det er også det, der gjorde »Mads og Monopolet« værd at lytte til.

Preben bliver boende på DR

​Som kontrast virker »Sara og Monopolet« mere som en slags speedrådgivning. I løbet af 100 minutter – musikken er ikke regnet med – bliver der svaret på ti dilemmaer, hvoraf flere handler om sex.

En underbo har opsat en stripperstang og bruger den ofte om natten, mens en kvinde, der squirter, gerne vil låne sin venindes lejlighed til en romantisk weekend.

Modemand og meningsdanner Mads Christensen, tv-vært Petra Nagel og molekylærbiolog Eske Willerslev gør deres bedste for at svare, mens det dygtige radiomenneske, Sara Bro, konkluderer og runder af.

Søren Pind mener ikke, at man skal holde fast i alle venner, mens Sofie Linde har opdelt sine relationer i tre grupper: De, der kører, dem, der skal arbejdes på, og de, der skal ud. Hella Joof er bare Hella Joof i første omgang af »Mads og A-Holdet«, der kan høres som podcast hos Podimo.

I modsætning til Mads – i disse programmer er man på fornavn – er hun mere tydelig med sig selv og sit input. »Sara og Monopolet« er fremme på tæerne, mere P3 end P4, mens »Mads og A-holdet« i stadig højere grad minder om noget, der kunne køre på TV 2 Charlie, hvilket er en større kompliment, end det lyder som.

Det helt store dilemma, som ingen af programmerne besvarer, er, om der er brug for begge. To opkog af samme fond får bare lyttere til at lede efter afvigelsen fra det velkendte. Som når en kvindestemme annoncerer »Mads og A-Holdet«, eller Sara Bro er efter Mads Christensen, der i et svar kalder en mands elskerinde for »en skøge«.

Det er detaljer af den slags, man skal dyrke for at finde forskellene og dermed eksistensberettigelsen. Måske har deltagerne på samme måde. »Mads og A-holdet« sluttede med en meget indforstået snak om, hvad der manglede i programmet. Som Søren Pind sagde:

»Der har ikke været en eneste, der hed Preben. Det er virkelig mærkeligt.«

Næsten ligeså mærkeligt som at Mads Steffensen nu er på Podimo, mens Preben får lov til at blive boende på Danmarks Radio.

I den danske mediebranche skal alt godt spaltes i to. Der er dage, hvor man tænker, at det kunne være sjovere med lidt nytænkning.

»Mads og A-holdet« kan høres på Podcast-platformen Podimo, der præsenterer et nye afsnit hver uge. »Sara og Monopolet« sendes på P4 hver lørdag fra 09.05 til klokken 12.00. Denne anmeldelse bygger på programmerne, der blev sendt i den forgangne uge.