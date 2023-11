Kultur Abonnement

Han har brugt år på at nærstudere meningsløse arbejdspladser. Nu har han et dystert budskab om det danske samfund

For fem år siden blev Dennis Nørmark kendt for sit synspunkt om, at din 37 timers arbejdsuge næppe er umagen værd. I værste fald er den spild af tid – og således liv. Nu går han i flæsket på endnu en myte i dansk arbejdskultur.