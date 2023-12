Kultur Abonnement

63-årige Joan Ørting har fået en kæreste på 38. Det har lært hende noget nyt om kvinder

Det spænder ben for mange, at de er så optagede af livslang kærlighed, mormorarme og løse lår, mener sexolog Joan Ørting: »Mange kvinder mener, at de skal se ud på en bestemt måde for at blive elsket«.