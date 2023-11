»Flere faktorer gør det sandsynligt, at Canada til næste år vil få en lov, der gør det muligt for unge under 18, for psykisk syge og for ikketerminale patienter at få aktiv hjælp til at dø. Det skyldes Ikke blot presset fra den stærke lobbyorganisation Dying With Dignity,« skriver Michael Böss. Fold sammen

Læs mere