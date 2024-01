Kongehus Abonnement

Med 45 minutters forsinkelse viste Dronningen sig et kort sekund: »Jeg glemte kulden et øjeblik, da hun kiggede ud på os«

Nedtællingen er begyndt. Snart er dronning Margrethe 2. ikke længere Danmarks dronning. Torsdag stod tusindvis af danskere ude i den københavnske kulde for at få et glimt af den afgående monark.