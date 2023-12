Kommentatorer Abonnement

Tom Jensen: Vi må ikke gå diskriminationens vej for at opnå ligestilling

Der er to skoler i ligestillingsdebatten. Den ene fokuserer på lige rettigheder til alle. Den anden på særrettigheder for at opnå lige udfald for alle. Den sidste skole har medvind i en identitetspolitisk tid, men den er farlig for grundværdierne i frie samfund.