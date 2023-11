Kommentatorer Abonnement

Søren Pind går i rette med kritik af politiet: »Af en eller anden årsag tror et moderne menneske ikke, at politiets anvisninger gælder ham – eller hende«

Jeg har sagt det før: Nogle medier har glemt, at en sag altid har to sider. Og at mediernes opgave ikke er at tage parti, skriver Søren Pind.