Kommentatorer Abonnement

Camilla Søe går i rette med Bertel Haarder: Som folkevalgt må man forvente kontant afregning

Når Bertel Haarder mener, at mediernes »hekseafbrændinger« og udhængninger er skadelige for demokratiet, er jeg nødt til at stille mig på det modsatte hold og konstatere, at det er godt, vi er nået så langt, mener Camilla Søe.