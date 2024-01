Kommentarer Abonnement

Rasmus Stoklund forsvarer angreb på Torben Østergaard: Berlingske ser skurke overalt

Selvom Berlingskes lederskribenter muligvis ikke har høje tanker om socialdemokrater, så bliver det lidt for fiffigt at bruge Nordic Wastes uansvarlige virksomhedsdrift som endnu en anledning til at udpege os som skurke.