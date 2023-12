Internationalt Abonnement

Han var en af vor tids mest kontroversielle skikkelser. Skiftevis »krigsforbryder« og »folkehelt« – men aldrig ligegyldig

Henry Kissinger var indbegrebet af Den Kolde Krig og så verden i det lys. Men han var også klar over, at en atomkrig med Sovjetunionen ville være katastrofal. Derfor forsøgte han med afspænding og beskidte tricks at uskadeliggøre kommunismen.