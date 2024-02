De velstillede og grønne har købt sig en elbil, men nu trækker dystre skyer op. Vil resten af forbrugerne overhovedet have dem?

Tesla-chef Elon Musk ved præsentationen af koncernens storsælger i Danmark, Model Y. Og sådan skulle det gå over hele verden, forudsagde han. Ud med alle forbrændings- og hybridbilerne og ind med elbilerne. Men lige nu er elbilmarkedet i krise uden for Danmark og står muligvis ved et »negativt vendepunkt«. Fold sammen

Læs mere