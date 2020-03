Australske forskere har måske fundet kur mod coronavirus

Australske forskere håber at have fundet en kur mod coronavirus og indleder omfattende patientforsøg i løbet af de kommende to uger. Det skriver det største australske nyhedsmedie, News.com.au.

Forskerne har gennemført laboratorieforsøg, hvor to eksisterende former for medicin »udryddede virussen« i reagensglas, og forskerne har givet medicinen til de første australiere, som var blevet testet positive for coronavirus.

I alle de pågældende tilfælde førte behandlingen til »virussens forsvinden«, siger professor David Paterson fra University of Queensland Centre for Clinical Research, til mediet.

Paterson er den førende australske forsker i infektionssygdomme og mikrobiologi, og hans ord er derfor værd at tillægge en vis vægt.

Mediet spørger ham, om der er tale om en behandling eller en kur, og Paterson svarer, at det »ikke er en overdrovelse at tale om en behandling eller en kur«.

De to former for medicin er henholdsvis en gængs anti-HIV-medicin og en malariamedicin.

Anti-HIV-medicinen bliver typisk solgt under navnet Kaletra og er godkendt i USA, Europa og Australien, skriver Daily Mail.

Kaletra bevirker, at en virus ikke kan bruge et af kroppens enzymer - protease-enzymet - til at formere sig, og det er givetvis årsagen til, at Kaletra kan være virksom mod coronavirus.

Malariamedicinen er Klorokin, som er så gammelkendt, at malariamyg i visse områder er blevet immune over for medicinen. Klorokin virker ved at ødelægge parasitter, som ellers ville vokse i de røde blodceller, skriver Daily Mail og andre medier.

Kinesiske og koreanske forskere har tidligere meddelt en betinget succes med brugen af Kaletra og Klorokin. De har oplyst, at den pågældende medicin ikke virkede på de mest alvorlige patienter, men tjente til at udrydde smitten blandt knap så hårdt ramte patienter.

De australske forskere er ifølge News.com.au de første, som afprøvet brugen under videnskabelige former, og som altså ser et større potentiale end som så.

Universitetet vil i slutningen af marts begynde på forsøg på patienter på en række australske sygehuse, og om tre måneder vil vi vide med sikkerhed, om de to former for medicin er den kur, som verden håber på, siger Paterson til det australske 7news.com.

Mandag begynder amerikanske forskere også et forsøg med en eksperimentiel coronavirus. 45 raske forsøgspersoner i Seattle vil få en indsprøjtning for at se, om vaccinen er sikker, men de fleste eksperter regner med, at en masseproduceret vaccine ligger mindst et år ud i fremtiden.

Derfor er så vigtigt i mellemtiden at finde eksisterende og sikre former for medicin, som kan behandle coronavirus og i bedste fald kurere den, og derfor er nyheden fra University of Queensland et glimt af håb i en tid, som ellers ikke rummer meget håb.