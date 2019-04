Torsdag tog to franske politifolk deres eget liv – og blev del af en »helt uhørt« selvmordsbølge

Lørdag demonstrerer De Gule Veste igen over hele Frankrig - for 23. uge i træk.

Samtidig gør titusindvis af politifolk i hele landet sig, som de været nødt til hver eneste weekend siden midten af november sidste år, klar til at mandsopdække protesterne, der fortsat ofte udvikler sig voldeligt.

Læg dertil den psykiske nedslidning akkumuleret under et permanent højt terrorberedskab siden bølgen af jihadistiske attentater i 2015, og man har en bombe af stress, der i årets første måneder tilsyneladende har fremprovokeret en epidemi af selvmord i de franske sikkerhedsstyrker.

Torsdag valgte yderligere to medlemmer af sikkerhedsstyrkerne at sige definitivt stop.

I sydfranske Montpellier skød en 48-årig kvindelig officer, der var mor til to små piger, sig en kugle i hjertet på sit kontor. Senere på dagen blev en 25-årig betjent fundet død i sit hjem. Også han havde dræbt sig selv med sit tjenestevåben.

Dermed har i alt 28 politifolk og gendarmer siden nytår begået selvmord. »Et uhørt højt tal,« erkender en højtstående kilde i indenrigsministeriet overfor Le Monde, og nu går det ikke længere, protesterer de faglige organisationer.

Minister vil oprette antiselvmordsenhed

»Den ene dramatiske arbejdsdag følger den næste med en helt uholdbar frekvens, som vi aldrig har set før,« hedder det i en fælles erklæring, der kræver, at »beredskabet mod selvmord i politiet gøres til et nationalt anliggende og en absolut topprioritet« for regeringen.

Fagforeningerne, der har indkaldt til en protestaktion fredag middag, forlanger desuden et krisemøde med indenrigsminister Christophe Castaner hurtigst muligt.

Ministeren lovede allerede i sidste uge at forstærke den antiselvmordsindsats, som blev sat i gang sidste år, hvor i alt 68 medlemmer af sikkerhedsstyrkerne tog deres eget liv. Han vil bl.a. oprette en særlig intern antiselvmordsenhed, der skal overvåge »mistænkelige« kolleger og sørge for, at de får psykologhjælp.

Politiet er under alle omstændigheder en højrisikogruppe, og sandsynligheden for, at en betjentene begår selvmord, er også under normale omstændigheder 36 pct. højere end i resten af befolkningen, vurderer en ekspert.